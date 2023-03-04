◇오늘의 경기(4일)
◆4일(토)
△프로축구= 인천-대전(인천전용구장) 수원FC-포항(수원종합운동장·이상 14시) 대구-제주(16시30분·DGB대구은행파크)
△프로농구= 캐롯-KCC(고양체육관) DB-한국가스공사(원주종합체육관·이상 14시) 삼성-현대모비스(잠실실내체육관) LG-kt(창원체육관·이상 16시)
△프로배구= 우리카드-한국전력(14시·서울장충체육관) KGC인삼공사-GS칼텍스(16시·대전충무체육관)
△프로축구2부= 충북청주-김천(청주종합운동장) 부천-성남(부천종합운동장·이상 13시30분) 안산-충남아산(16시·안산와스타디움)
△핸드볼= SK코리아리그 상무-인천도시공사(12시) 충남도청-두산(14시) 하남시청-SK(16시·이상 안동체육관)
△테니스= 오동도배 여수오픈(진남체육공원 테니스장)
/연합뉴스
△프로축구= 인천-대전(인천전용구장) 수원FC-포항(수원종합운동장·이상 14시) 대구-제주(16시30분·DGB대구은행파크)
△프로농구= 캐롯-KCC(고양체육관) DB-한국가스공사(원주종합체육관·이상 14시) 삼성-현대모비스(잠실실내체육관) LG-kt(창원체육관·이상 16시)
△프로배구= 우리카드-한국전력(14시·서울장충체육관) KGC인삼공사-GS칼텍스(16시·대전충무체육관)
△프로축구2부= 충북청주-김천(청주종합운동장) 부천-성남(부천종합운동장·이상 13시30분) 안산-충남아산(16시·안산와스타디움)
△핸드볼= SK코리아리그 상무-인천도시공사(12시) 충남도청-두산(14시) 하남시청-SK(16시·이상 안동체육관)
△테니스= 오동도배 여수오픈(진남체육공원 테니스장)
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