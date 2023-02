'ESG 챔피언 되자'…SK스포츠 4개 구단, 공동 캠페인 전개

축구·농구·남녀 핸드볼팀, 사회·지구 위한 팀플레이 선언SK그룹이 운영하는 프로축구 제주 유나이티드, 프로농구 서울 SK 나이츠, 남녀 핸드볼 SK 호크스와 SK 슈가글라이더즈 구단이 스포츠를 통한 선한 영향력 전파에 힘을 모은다.SK는 23일 서울 종로구 서린빌딩에서 4개 스포츠 구단 관계자와 대표 선수들이 참석한 가운데 친환경, 지역 사회 공헌, 지속 가능한 성장을 위한 다양한 활동을 담은 '스포츠 ESG' 캠페인을 공동 추진하기로 했다.SK 스포츠의 ESG 슬로건은 '플레이 포 어스, 케인지 포 어스'(Play for Us, Change for Earth)이다.팬들과 함께하는 즐거운 스포츠를 통해 사회와 지구를 지키고 함께 변화해 나가자는 의미가 담겼다.SK 스포츠 구단은 경기장 안에서는 페어플레이, 밖에서는 다양한 ESG 활동을 전개한다.우선 환경 측면에서 친환경 유니폼과 응원 도구, 굿즈 사용을 확대하고 지역사회 환경 정화를 위한 플로깅 행사, 일회용 컵을 줄이기 위한 '노 플라스틱(No Plastic) 캠페인'을 시행한다.신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유행 완화로 경기장을 찾는 관객 수가 증가함에 따라 SK 나이츠의 경우 경기당 약 3천 개의 일회용기가 버려지고 시즌으로 환산하면 약 8만 개가 폐기되고 있다고 한다.사회적 측면에서는 연고 지역 소상공인의 홍보를 지원하고, 발달장애인 등 취약계층 대상 기부 및 이들의 스포츠 활동 참여도 강화할 계획이다.또한 부정 이슈 방지를 위해 선수단 정기 교육 시행, 중대 위반행위 발생 시 원스트라이크 아웃 제도 도입, 제보 채널 운영 등 윤리적이며 투명한 구단 운영도 병행할 방침이다.앞으로 SK는 '스포츠협의회 워킹 그룹'을 통해 지속해서 ESG 추진 현황을 점검하여 개선해 나가고, SK 스포츠 홈페이지에 주요 활동 결과를 공개할 예정이다./연합뉴스