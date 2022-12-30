◇내일의 경기(31일·1월 1일)
◆31일(토)
△프로농구= 캐롯-한국가스공사(14시·고양체육관) 현대모비스-KGC인삼공사(16시·울산동천체육관) DB-KCC(22시·원주종합체육관)
△프로배구= KB손해보험-현대캐피탈(14시·의정부체육관) 한국도로공사-페퍼저축은행(16시·김천체육관)
△바이애슬론= 제13회 전국종별선수권대회(9시·평창 알펜시아 바이애슬론경기장)
◆1일(일)
△프로농구= 삼성-SK(잠실실내체육관) 캐롯-kt(고양체육관·이상 14시) LG-현대모비스(16시·창원체육관)
△프로배구= OK금융그룹-대한항공(14시·안산상록수체육관) IBK기업은행-현대건설(16시·화성종합체육관)
/연합뉴스
△프로농구= 캐롯-한국가스공사(14시·고양체육관) 현대모비스-KGC인삼공사(16시·울산동천체육관) DB-KCC(22시·원주종합체육관)
△프로배구= KB손해보험-현대캐피탈(14시·의정부체육관) 한국도로공사-페퍼저축은행(16시·김천체육관)
△바이애슬론= 제13회 전국종별선수권대회(9시·평창 알펜시아 바이애슬론경기장)
◆1일(일)
△프로농구= 삼성-SK(잠실실내체육관) 캐롯-kt(고양체육관·이상 14시) LG-현대모비스(16시·창원체육관)
△프로배구= OK금융그룹-대한항공(14시·안산상록수체육관) IBK기업은행-현대건설(16시·화성종합체육관)
/연합뉴스
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