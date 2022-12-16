◇내일의 경기(17·18일)
◆17일(토)
△프로농구= 캐롯-SK(고양체육관) kt-KGC인삼공사(수원kt아레나·이상 14시) KCC-삼성(16시·전주체육관)
△여자농구= 하나원큐-KB(18시·부천체육관)
△프로배구= 우리카드-삼성화재(14시·장충체육관) KGC인삼공사-흥국생명(16시·대전충무체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 충남도청-상무(14시) 하남시청-인천도시공사(16시) SK-두산(18시·이상 청주 SK호크스아레나)
△스피드스케이팅= 제38회 회장배 전국남녀대회(9시·아산빙상장)
◆18일(일)
△프로농구= 한국가스공사-DB(대구체육관) KGC인삼공사-SK(안양체육관·이상 14시) LG-캐롯(16시·창원체육관)
△여자농구= BNK-우리은행(14시·부산사직체육관)
△프로배구= 현대캐피탈-대한항공(14시·천안유관순체육관) 페퍼저축은행-현대건설(16시·페퍼스타디움)
△스피드스케이팅= 제38회 회장배 전국남녀대회(9시·아산빙상장)
/연합뉴스
△프로농구= 캐롯-SK(고양체육관) kt-KGC인삼공사(수원kt아레나·이상 14시) KCC-삼성(16시·전주체육관)
△여자농구= 하나원큐-KB(18시·부천체육관)
△프로배구= 우리카드-삼성화재(14시·장충체육관) KGC인삼공사-흥국생명(16시·대전충무체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 충남도청-상무(14시) 하남시청-인천도시공사(16시) SK-두산(18시·이상 청주 SK호크스아레나)
△스피드스케이팅= 제38회 회장배 전국남녀대회(9시·아산빙상장)
◆18일(일)
△프로농구= 한국가스공사-DB(대구체육관) KGC인삼공사-SK(안양체육관·이상 14시) LG-캐롯(16시·창원체육관)
△여자농구= BNK-우리은행(14시·부산사직체육관)
△프로배구= 현대캐피탈-대한항공(14시·천안유관순체육관) 페퍼저축은행-현대건설(16시·페퍼스타디움)
△스피드스케이팅= 제38회 회장배 전국남녀대회(9시·아산빙상장)
/연합뉴스
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