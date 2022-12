세계인의 스포츠 축제 ‘2022 국제축구 연맹(FIFA) 카타르 월드컵’이 열리고 있습니다. 중동 국가에서 개최되는 첫 월드컵인 만큼 화제도 많습니다. 개막식 축하 공연 땐 한국 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS)의 정국이 무대에 올라 큰 인기를 얻었어요. 정국은 카타르 가수 파하드 알쿠바이시(Fahad Al Kubaisi)와 함께 월드컵 공식 주제가 ‘Dreamers’를 불렀습니다. 다른 나라에서 열리는 국제 행사에 초대돼 멋진 노래와 춤으로 세계인의 시선을 사로잡은 한국 가수라니 정말 자랑스럽네요. 정국이 부른 노래의 가사를 따라가 볼까요? 노래의 후렴구(chorus)인 Look who we are에서 색칠한 부분은 한 덩어리로 봐야 해요. ‘우리가 누구인가요?’라고 물을 땐 ‘Who are we?’라고 하죠. 그런데 여기에서 색칠한 부분은 look의 목적어 (절)로 쓰였어요. 이럴 때는 주어(we)+동사(are) 순서예요. 연습해 볼까요? Tell 뒤에 ‘What is it?’을 넣어 ‘그게 무엇인지 내게 말해 주세요’를 영작하려고 합니다. ❶ Tell me what is it와 ❷ Tell me what it is 중 어느 문장이 맞을까요? Dreamers는 ‘꿈꾸는 사람들’입니다. 영어에선 ‘~하는 사람’이란 뜻으로 ‘~er’을 많이 붙여요. ‘너는 수영을 잘하네’ 라고 칭찬하고 싶다면 You are a good swimmer라고 표현하면 딱 맞아요. He’s more a talker than a doer.(그는 행동하는 사람이라기보단 말하는 타입이지) Talk와 do에 er을 붙였어요. 그런데 이 노래에서 꿈꾸는 사람은 누구일까요? 사막 위에 나라를 만들고, 월드컵을 개최한 카타르 국민들? 우승을 꿈꾸는 각국 선수들? 아니면 경기장에서 혹은 TV로 축구를 즐기며 세계 평화를 바라는 우리 모두? Cause는 ‘이유’ ‘(어떤 일을) 일어나게 하다’라는 뜻입니다. 명사와 동사로 쓰여요. 그런데 앞에 ’(아포스트로 피·apostrophe)가 들어간 ’cause는 다른 단어예요. 접속사 because(왜냐하면)를 줄여서 쓴 거랍니다. 가사에선 리듬에 맞춰 이렇게 말을 줄여 쓰거나 발음하는 경우가 많아요. Here’s to the ones에서 ones는 ‘사람들’을 가리켜요. 뒤에 that keep the passion이 힌트가 되죠. One은 ‘하나’ 라는 뜻 외에 이미 앞서 언급한 사람이나 사물을 가리키는 말로도 씁니다. 같은 단어를 반복해서 말하지 않으려고요. ‘Have a nice day!(좋은 하루!)’라고 인사 하면 ‘Have a nice one!’이라고 대답하는 경우가 많습니다. Day 대신에 one을 쓴거죠.by 문혜정 기자