◇오늘의 경기(3일)
◆3일(토)
△프로농구= LG-SK(창원체육관) 한국가스공사-KGC인삼공사(대구체육관·이상 14시) KCC-kt(16시·전주체육관)
△여자농구= 하나원큐-우리은행(18시·부천체육관)
△프로배구= 우리카드-한국전력(14시·서울장충체육관), KGC인삼공사-GS칼텍스(16시·대전충무체육관)
△핸드볼= 제19회 아시아여자선수권대회(14시·올림픽공원 SK핸드볼경기장)
SK코리아리그 상무-두산(14시) 충남도청-하남시청(16시) 인천도시공사-SK(18시·이상 청주 SK호크스아레나)
△아이스하키= 아시아리그 HL 안양-레드이글스 홋카이도(16시·안양빙상장)
△테니스= 제77회 전국학생선수권대회(양구테니스파크)
△피겨= 전국남녀 회장배 랭킹대회(12시30분·의정부빙상장)
△바둑= 난설헌배 8강(13시)·4강(16시)
/연합뉴스
△프로농구= LG-SK(창원체육관) 한국가스공사-KGC인삼공사(대구체육관·이상 14시) KCC-kt(16시·전주체육관)
△여자농구= 하나원큐-우리은행(18시·부천체육관)
△프로배구= 우리카드-한국전력(14시·서울장충체육관), KGC인삼공사-GS칼텍스(16시·대전충무체육관)
△핸드볼= 제19회 아시아여자선수권대회(14시·올림픽공원 SK핸드볼경기장)
SK코리아리그 상무-두산(14시) 충남도청-하남시청(16시) 인천도시공사-SK(18시·이상 청주 SK호크스아레나)
△아이스하키= 아시아리그 HL 안양-레드이글스 홋카이도(16시·안양빙상장)
△테니스= 제77회 전국학생선수권대회(양구테니스파크)
△피겨= 전국남녀 회장배 랭킹대회(12시30분·의정부빙상장)
△바둑= 난설헌배 8강(13시)·4강(16시)
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