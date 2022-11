도나 프레이저, 세계육상연맹 선정 '올해의 성평등상'

세계육상연맹이 도나 프레이저(50·영국)를 2022년 올해의 성평등상 수상자로 선정했다.세계육상연맹은 30일(한국시간) 프레이저의 수상 소식을 알리며 "프레이저는 전직 단거리 선수로 여성의 역량 강화와 양성평등을 위해 힘썼다"고 소개했다.프레이저는 400m가 주 종목이었던 여자 스프린터였다.영국 대표로 뛰며 2005년 헬싱키, 2007년 오사카에서 세계육상선수권 여자 1,600m 계주 동메달을 목에 걸기도 했다.은퇴 후에는 육상 등 스포츠 종목에서 행정가로 활동했다.세계육상연맹은 "프레이저는 은퇴 후 영국 육상연맹, 세계육상연맹, 각종 국제 육상 이벤트 사무국 등에서 일하며 우리 종목이 다양성을 인정하고, 많은 걸 포용할 수 있게 도왔다"고 밝혔다.프레이저는 2021년 대영제국 4등 훈장(OBE·Officer of the Order of the British Empire) 수훈자로 선정됐다.프레이저는 세계육상연맹을 통해 "'더 많은 다양성을 원한다'고 말하기는 쉽지만, 실제 이를 실현하는 건 쉽지 않다"라며 "육상은 다양한 종목으로 구성되어 있기 때문에, 더 높은 수준으로 다양한 사람을 포용해야 한다"고 말했다.그는 "나는 동료들에게 변화를 주고 자신의 한계를 넘어서고자 노력하는 여성들을 좋아한다"라며 육상계에도 여성들이 활발하게 활동하길 기대했다./연합뉴스