2022 카타르 월드컵 경기를 관람한 한 일본 직장인 관중이 상사에게 휴가를 보내줘 감사하다는 메시지를 전해 화제다.지난 23일 일본과 독일은 2022 카타르 월드컵 E조 조별예선 1차전에 맞붙었다. 해당 경기에서 일본은 2대 1로 강호 독일을 누르고 승리를 거뒀다.이후 국제축구연맹(FIFA) 공식 트위터 계정은 일본-독일전을 현장에서 관람하는 한 남성 일본 관중의 사진을 공개했다.해당 관중은 스케치북에 '보스! 2주 동안 휴가를 보내주셔서 감사합니다!(Dear my BOSS. Thank you for MY 2 WEEK OFF!)'라는 문구를 적어 응원에 나섰다.이에 FIFA 공식 계정은 "이건 전 세계 모든 직장 상사들에게 보내는 메시지"라는 재치 있는 글을 남겼다. 해당 게시물은 2만2000건 넘게 리트윗됐고, 각종 외신에서 다루며 주목받았다.이후 사진 속 남성은 일본의 통신업체 NTT 동일본사 직원인 것으로 드러났다.NTT 동일본 측은 트위터를 통해 해당 게시물을 공유하며 "휴가와 월드컵을 잘 즐기고 와. 너의 상사로부터(Please enjoy your vacation and the World Cup!From your boss)"라고 화답했다.일본 매체 스포니치는 "많은 네티즌이 해당 직원을 응원하거나 긴 휴가를 허락한 NTT 동일본사를 칭찬하는 글을 남기고 있다"고 덧붙였다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com