[EPL을 가다] 카타르행 토트넘 손흥민, 단짝 케인 5배 능가하는 유니폼 파워

사우샘프턴 홈 팬 압도한 열정…'사우샘프턴 출신' 英총리 수낵 어릴 적 찾던 곳첼시 스탬퍼드 브리지, 손흥민 유니폼 베컴 옆자리에 걸려…웸블리엔 BTS 사진 전시 "이 아이 이 아이 이 아이 오 업 더 프리미어리그 위 고(Eieieio up the Premier League we go)" 6일(현지시간) 뉴캐슬 유나이티드 원정 팬들이 입을 모아 부르는 팀 응원가가 사우샘프턴의 세인트 메리 스타디움을 뒤흔들었다. 한때 기성용 선수가 뛰었던 뉴캐슬의 팬들은 전문 응원단장이라도 있는 듯 정확하게 '떼창'을 했다. 처음엔 전체 관중의 10%에 불과한 원정 팬 약 3천명이 내는 소리라고는 생각지 못했을 정도다. 반대편 멀리 끝자리에서도 소음 크기가 경기 내내 90데시벨(dB) 가까이로 측정됐고, 뉴캐슬이 첫 골을 넣었을 때는 100데시벨(dB)이 넘었다. 비가 쏟아졌다가 해가 나길 반복하는 등 영국의 11월 날씨는 변덕스러웠지만 팬들의 열정은 식지 않았다. 잉글랜드 북쪽에서 차로 6시간 거리를 달려온 팬들의 열기와 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 순위 상위권을 달리는 뉴캐슬의 실력에 눌린 사우샘프턴 팬들은 거의 입을 떼지 못했다. 경기 당시 뉴캐슬은 4위, 사우샘프턴은 17위였다. 워낙에도 EPL 최북단과 최남단 팬들은 응원 문화에 온도차가 있지만, 이날은 더욱 극명하게 대비를 이뤘다. 뉴캐슬이 승기를 굳혀가자 흥에 겨워 흑백 세로 줄무늬 유니폼을 벗어서 흔드는 팬이 늘어난 반면 사우샘프턴 팬들은 어두운 표정으로 자리를 먼저 떠버렸다. 함께 경기를 본 외국 기자들도 뉴캐슬 원정 팬들의 응원에 감탄했다. 이번 경기관람은 우리나라 관광공사 격인 영국관광청이 4∼8일 세계 6개국 기자들을 대상으로 진행한 EPL 30주년 기념 견