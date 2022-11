'유도 레전드' 이원희 교수, 국가대표 1차 선발전 출전 포기

한국 7명이 8강 진출…중국 양딩신 혼자 8강행 한국 바둑이 삼성화재배에서 중국과 일본을 물리치고 압도적인 승리를 거뒀다. 한국은 1일 온라인으로 계속된 2022 삼성화재배 월드바둑 마스터스 본선 16강전 둘째 날 경기에서 신진서 9단과 박정환 9단, 이형진 6단이 나란히 승리했다. 전날 열린 16강전에서 변상일·김명훈·김지석·최정 9단이 승리했던 한국은 이로써 이번 대회 8강에 7명이 진출, 대회 2연패에 청신호를 밝혔다. 한국이 메이저 세계 기전에서 8강전 일곱 자리를 차지한 것은 2002년 제7회 LG배 이후 무려 20년 만이다. 이날 한국은 랭킹 1위 신진서가 중국 랭킹 3위 판팅위 9단을 상대로 264수 만에 1집반승을 거뒀다. 집 차이는 적었지만, 신진서는 초반부터 단 한 번도 우세를 놓치지 않고 완승했다. 신진서는 판팅위와 통산 상대 전적에서도 6승 1패로 크게 앞섰다. '디펜딩 챔피언'인 박정환 9단은 중국의 탄샤오 9단에게 250수 만에 불계승했다. 중반까지 접전을 벌이다 짜릿한 승리를 거둔 박정환은 탄샤오와 통산 전적에서 12승 4패로 앞섰다. 이형진은 이번 대회에 와일드카드로 출전한 일본의 '소녀 기사' 나카무라 스미레(13) 3단에게 265수 만에 1집반승을 거뒀다. 2009년 입단한 이형진은 데뷔 13년 만에 처음 세계대회 8강에 이름을 올렸다. 나머지 8강전에서는 중국 랭킹 5위 양딩신 9단이 일본의 십단 타이틀 보유자 쉬자위안 9단에게 142수 만에 불계승을 거둬 한국 선수를 제외하고 유일하게 8강에 올랐다. 경기 직후 열린 8강 대진 추첨 결과 2일에는 신진서 vs 박정환 9단(상대 전적 31승 23패), 김지석 vs 김명훈 (4승 2패)이 대국을 치르게 됐다. 3일 열리는 8강전은 변상일 vs 이형진(2승), 최