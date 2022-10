최정, 우에노에 '충격패'…한국 여자바둑, 호반배 최하위 수모

"레거시는 개최 전부터 준비 가능"…2036 올림픽 준비하는 서울에 조언 토마스 바흐 국제올림픽위원회(IOC) 위원장이 스포츠를 통한 더 나은 미래를 위해 '올림픽 레거시'의 중요성을 강조하며 1988년 서울올림픽이 귀감이 되고 있다고 높이 평가했다. 바흐 위원장은 18일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 열린 서울올림픽레거시포럼 개회식에 참석해 기조연설을 했다. 서울울올림픽레거시포럼은 19일까지 이틀간 'Olympic legacy and the Next Generation'(올림픽 레거시와 미래 세대)를 주제로 열리며 국내외 올림픽레거시 관리주체 등 19개국 200여 명이 참가했다. 이날 개회식에는 포럼을 준비한 국민체육진흥공단의 조현재 이사장을 비롯해 유엔 사무총장을 지낸 반기문 IOC 윤리위원장, 조용만 문화체육관광부 제2차관, 이기흥 대한체육회장, 정진완 대한장애인체육회장, 유승민 2018 평창 기념재단 이사장 겸 IOC 선수위원 등도 참석했다. 올림픽 레거시 관리 주체 간 양해각서(MOU) 체결을 위해 오세훈 서울시장, 유정복 인천시장, 이병진 부산시 행정부시장, 정광열 강원도 경제부지사 등도 함께했다. 바흐 위원장은 약 25분간의 기조연설에서 시민들이 스포츠뿐만 아니라 다양한 문화 활동을 즐기는 공간인 올림픽공원을 "올림픽 레거시의 살아있는 위대한 사례"라고 콕 집어 말하고는 "스포츠와 문화를 한데 아우르게 하는 것은 근대올림픽 창시자인 피에르 쿠베르탱 남작의 염원이기도 했다"고 덧붙였다. 그러고는 "최근 연구 결과를 보면 21세기 올림픽 상설 시설의 92%가 지금도 활용되고 있다"라면서 "1988년 서울올림픽 경기장은 93%가 아직도 활용되고 있으며 이는 평균치보다도 높다. 서울은 모든 올림픽 대회