◇오늘의 경기(5일)
◆5일(수)
△프로야구= LG-KIA(광주) 롯데-NC(창원) SSG-두산(잠실) 삼성-kt(수원·이상 18시30분)
△축구= 대한축구협회컵 4강 울산-전북(울산문수축구장) 대구-서울(DGB대구은행파크·이상 19시)
△프로농구= MG새마을금고 KBL 컵대회 삼성-SK(14시) 상무-인삼공사(16시·이상 통영체육관)
△프로축구2부= 대전-전남(19시·대전월드컵경기장) 충남아산-서울 이랜드(19시30분·아산이순신종합운동장)
△테니스= 광주오픈 국제남자챌린저대회(광주진월국제테니스코트)
ATF 안동국제주니어대회(안동시민운동장)
△스피드스케이팅= 공인기록회(17시·태릉국제스케이트장)
△볼링= 영월컵 프로대회(9시30분·영월볼링경기장)
/연합뉴스
△프로야구= LG-KIA(광주) 롯데-NC(창원) SSG-두산(잠실) 삼성-kt(수원·이상 18시30분)
△축구= 대한축구협회컵 4강 울산-전북(울산문수축구장) 대구-서울(DGB대구은행파크·이상 19시)
△프로농구= MG새마을금고 KBL 컵대회 삼성-SK(14시) 상무-인삼공사(16시·이상 통영체육관)
△프로축구2부= 대전-전남(19시·대전월드컵경기장) 충남아산-서울 이랜드(19시30분·아산이순신종합운동장)
△테니스= 광주오픈 국제남자챌린저대회(광주진월국제테니스코트)
ATF 안동국제주니어대회(안동시민운동장)
△스피드스케이팅= 공인기록회(17시·태릉국제스케이트장)
△볼링= 영월컵 프로대회(9시30분·영월볼링경기장)
/연합뉴스
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