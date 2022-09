손흥민, 맨 오브 더 매치에 선정…'세상 모든 감독들의 꿈'(종합)

레스터시티와 EPL 8라운드서 시즌 1∼3호골로 토트넘 6-2 대승 앞장 '삶이 네게 레몬을 준다면….' 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL)에서 활약하는 손흥민(30·토트넘 홋스퍼)이 18일 오전(이하 한국시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글의 시작 부분이다. 손흥민은 오른손에는 경기구를 들고 왼손 세 손가락을 편 채로 환하게 웃고 있는 자신의 사진과 함께 영문으로 '삶이 네게 레몬을 준다면…. 해트트릭. 여러분 모두를 사랑하고 응원해 주시는 데 감사드린다, 항상'(when life gives you lemons…. score a hat-trick. love you all and thank you for the support, always)이라고 적었다. '삶이 네게 레몬을 준다면, 레모네이드로 만들어라'(when life gives you lemons, make lemonade)라는 서양 격언을 인용한 것이다. 인생이 시큼한 레몬처럼 시련이나 고난을 준다면 긍정적인 마인드로 이겨내 달콤한 레모네이드로 만들라는 의미가 담겨있다. 손흥민은 이날 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 레스터시티와 2022-2023 잉글랜드 프리미어리그 8라운드 홈 경기를 벤치에서 시작했다. 이후 후반 14분 히샤를리송 대신 투입된 손흥민은 후반 28분과 39분, 41분 연달아 득점포를 가동하며 토트넘의 6-2 대승을 이끌었다. 앞서 이번 시즌 프리미어리그 6경기에 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 2경기를 더한 공식전 8경기에서 골을 넣지 못했던 손흥민은 이날에서야 올 시즌 첫 골 맛을 봤다. 리그에서는 5월 노리치시티와의 2021-2022시즌 리그 최종전 이후 약 4개월 만에 득점포를 가동했다. 그러고는 해트트릭까지 달성하며 그동안의 부진 우려를 말끔히 씻어냈다. 지난 시즌 프리미어리그에서 23골을 넣어 무함마드 살라흐(리