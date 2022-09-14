◇오늘의 경기(14일)
◆14일(수)
△프로야구= kt-한화(대전) LG-두산(잠실) SSG-롯데(부산) 삼성-NC(창원) 키움-KIA(광주·이상 18시30분)
△프로축구= 인천-울산(인천전용구장) 전북-성남(전주월드컵경기장·이상 19시) 포항-수원(19시30분·수원월드컵경기장)
△프로축구2부= 안산-전남(19시·안산와스타디움) 안양-광주(안양종합운동장) 서울E-충남아산(목동종합운동장·이상 19시30분)
△펜싱= 국가대표선수 선발대회(9시·익산체육관)
△테니스= 제7회 배준영배 전국여자대회(양구테니스파크)
△볼링= 브래그·KM제약컵 프로대회(8시·용인브래그볼링라운지)
/연합뉴스
△프로야구= kt-한화(대전) LG-두산(잠실) SSG-롯데(부산) 삼성-NC(창원) 키움-KIA(광주·이상 18시30분)
△프로축구= 인천-울산(인천전용구장) 전북-성남(전주월드컵경기장·이상 19시) 포항-수원(19시30분·수원월드컵경기장)
△프로축구2부= 안산-전남(19시·안산와스타디움) 안양-광주(안양종합운동장) 서울E-충남아산(목동종합운동장·이상 19시30분)
△펜싱= 국가대표선수 선발대회(9시·익산체육관)
△테니스= 제7회 배준영배 전국여자대회(양구테니스파크)
△볼링= 브래그·KM제약컵 프로대회(8시·용인브래그볼링라운지)
/연합뉴스
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지