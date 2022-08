젠지, T1에 완승 거두며 8년 만에 LCK 우승

젠지 e스포츠가 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK) 서머에서 첫 우승을 달성했다. 지난 2014년 스프링에서 전신 삼성 갤럭시가 우승한 후 8년 만이다. 젠지라는 이름을 달고는 첫 우승이다.



28일 강릉 아레나에서 열린 2022 LCK 서머 스플릿 결승전에서 젠지와 T1이 격돌했다. 젠지는 '바텀 메타'에 맞는 강력한 봇 라인 중심의 밴픽과 전략을 통해 T1을 3대0 셧아웃시켰다. 젠지는 지난 스프링 결승전 패배의 설욕하는데 성공했다.



1세트는 피넛 한왕호의 판짜기를 바탕으로 룰러 박재혁 키우기를 성공시키며 기선 제압에 성공했다. 초반 페이커 이상혁의 아리가 오공, 아무무의 스킬 연계로 쵸비 정지훈의 아지르를 잡아내며 분위기를 가져오는 듯했다. 하지만 세 번째 드래곤에서 룰러 박재혁의 제리가 킬을 쓸어 담으며 승부가 기울어졌다. 이후 한타를 계속 승리하며 1세트를 선취했다.



유미-제리 조합을 가져간 T1을 상대로 꺼낸 젠지의 승부는 리헨즈 손시우의 신지드였다. 2세트는 물 흐르는 듯한 젠지의 완승이었다. 초반부터 피넛 한왕호와 리헨즈 손시우가 미드 라인전에 적극적으로 개입하며 사일러스에게 2킬을 선사하며 쵸비 키우기를 시작했다. 피넛-리헨즈 정글&서폿 듀오는 협곡 전체를 부지런히 돌아다니며 라이너들을 풀어줬고, 13분 만에 5000골드 이상을 벌리는데 성공했다. 흐름을 탄 젠지는 바론 전투에서 대승을 거두며 2세트 승리를 거뒀다.



마지막 3세트 구도는 1, 2세트와는 조금 다른 양상이 펼쳐졌다. 변화의 중심은 탑 라인이었다. 도란 최현준이 레넥톤을 선택하자 T1 제우스 최우제가 모데카이저로 응수했다. 3세트 초반에는 양측 정글러가 적극적으로 탑 교전에 개입하고 킬을 주고받으며 팽팽한 상황이 나왔다. 이후 두 팀 모두 킬 없이 라인 관리를 통해 후반 운영을 도모했다.



꾸준하게 드래곤 스택을 쌓은 젠지와 몰래 바론 사냥에 성공하는 T1 등 두 팀 모두 오브젝트 관리에 적극적으로 힘을 썼다. 승부처는 두 번째 바론 타이밍이었다. 탑 라인 아래 홀로 순간이동을 사용한 T1의 모데카이저를 잡으며 젠지는 손쉽게 바론 버프를 획득했다. 이후 내각 타워를 수비하던 T1 선수들의 모든 챔피언을 잡아냈고 그대로 넥서스까지 파괴하는데 성공했다. 젠지는 3세트까지 연속 승리를 거두며 세트 스코어 3:0으로 LCK 서머 스플릿 우승에 성공했다.



■ 2022 LCK 서머 결승전 결과



- T1 0vs 3 젠지 e스포츠

- 1세트 T1 패 vs 승 젠지 e스포츠

- 2세트 T1 패 vs 승 젠지 e스포츠

- 3세트 T1 패 vs 승 젠지 e스포츠

최은상 한경닷컴 게임톡 기자