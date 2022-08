'금지약물 복용' 타티스 주니어 "피부질환 치료하려다…내 잘못"(종합)

그리피 부자의 캐치볼, 故 캐리 캐스터 복원 등 추억 되살려영화촬영지에 유소년 야구 복합단지 조성 중…2023년 경기는 어려울 듯 시카고 컵스 명 캐스터였던 고(故) 해리 캐리가 중계 부스에서 일어나 'TAKE ME OUT TO THE BALL GAME'(나를 야구장으로 데려다 주오)을 선창하자, '꿈의 구장'을 찾은 7천823명의 관중이 함께 노래했다. MLB 사무국은 1998년 세상을 떠난 캐리 캐스터의 모습을 인공지능(AI) 기술로 되살렸고, 팬들은 추억에 잠겼다. 미국 중서부 평원에 펼쳐진 옥수수밭 한가운데서 MLB 경기가 열렸다. 1989년 개봉한 인기 야구 영화 '꿈의 구장'(Field of Dreams)을 현실로 재현한 경기의 '속편'이 한국시간 12일 미국 아이오와주 소도시 다이어스빌의 옥수수밭에 조성된 관중석 8천석 규모 야구장에서 시카고 컵스와 신시내티 레즈의 대결로 펼쳐졌다. '꿈의 구장' 경기는 지난해 뉴욕 양키스와 시카고 화이트삭스 대결로 처음 열렸고, 올해 두 번째 경기를 치렀다. 케빈 코스트너가 감독하고 주연을 맡은 '꿈의 구장'은 MLB 역사상 가장 큰 승부조작 사건인 '블랙삭스 스캔들'을 소재로 한 판타지 영화다. 1919년 월드시리즈에서 강력한 우승 후보였던 시카고 화이트삭스 소속 선수들이 도박사들로부터 돈을 받고 상대 팀 신시내티에 고의로 진 사실이 드러나 가담자 8명이 야구계에서 영구 제명됐다. MLB 사무국은 지난해 8월 13일 시카고 화이트삭스와 뉴욕 양키스의 정규시즌 경기를 '꿈의 구장'에서 열어 영화 속 장면을 연상시키는 연출과 극적인 경기로 기대 이상의 큰 호응을 얻자 신시내티와 컵스의 대결로 '시즌2'를 기획했다. 경기 중계사인 폭스스포츠에 따르면 지난해 경기는 미국 전역에서 590만3천명이 시청