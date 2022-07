라이엇, 청하가 부른 LoL 별수호자 테마곡 공개

라이엇 게임즈가 17일 '리그 오브 레전드(이하 LoL)' 별 수호자 이벤트 특별 음원 'Everything Goes On REMIX feat. 청하(이하 Everything Goes On REMIX)'를 공개했다.



LoL 챔피언 카이사와 자야가 각자의 상실감을 극복하고 새로운 동료들과 함께 나아가는 이야기를 담은 이 곡은 음악 프로듀서 포터 로빈슨과 라이엇 게임즈의 LoL 시니어 작곡가로 활동 중인 브랜든 윌리엄스가 공동으로 작업했다. 원곡의 멜로디는 유지하면서 K팝적인 해석을 더했다.



아티스트 '청하'의 목소리로 청량하고 영롱한 느낌을 더한 리믹스곡이다. 청하가 한국 플레이어들을 위해 직접 작사한 '특별 한국어 가사'가 포함됐다는 점도 감상 포인트다. 이에 Everything Goes On REMIX는 공개 19시간 만에 유튜브 조회수 10만 회를 돌파하는 등 뜨거운 관심을 받고 있다.



라이엇 게임즈는 "한국 플레이어들에게 의미있는 콘텐츠를 만들고자 했으며, 그것이 한국적인 요소를 녹여낸 작업물이라면 더욱 의미있을 것이라 판단했다"며 "한국 플레이어들께 또 한 번의 즐거움을 드리기 위해 리믹스 버전을 기획하게 되었고, 청하와 함께 K팝만의 특징을 곡에 담고자 했다"라고 전했다.

최은상 한경닷컴 게임톡 기자