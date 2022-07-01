◇내일의 경기(2·3일)
◆2일(토)
△프로야구= 한화-키움(14시·고척) KIA-SSG(인천) 롯데-LG(잠실) 두산-kt(수원) 삼성-NC(창원·이상 18시)
△프로축구= 제주-서울(18시·제주월드컵경기장) 김천-전북(김천종합운동장) 포항-울산(포항스틸야드·이상 19시) 성남-강원(20시·탄천종합운동장)
△프로축구2부= 안산-안양(안산와스타디움) 부천-대전(부천종합운동장·18시) 김포-광주(20시·김포솔터축구장)
△골프= KPGA 코리안투어 아시아드CC 부산오픈(부산 아시아드CC)
KLPGA 투어 맥콜·모나파크오픈(평창 버치힐)
△태권도= 춘천 코리아오픈국제대회(9시·춘천호반체육관)
△테니스= 제2차 한국실업연맹전(구미금오테니스장)
△펜싱= 전국남녀종별선수권대회(9시·제천체육관 등)
△요트= 서울특별시장배대회(13시30분·반포한강공원 일대)
◆3일(일)
△프로야구= 한화-키움(14시·고척) KIA-SSG(인천) 롯데-LG(잠실) 두산-kt(수원) 삼성-NC(창원·이상 17시)
△프로축구= 대구-수원FC(19시·DGB대구은행파크) 수원-인천(19시30분·수원월드컵경기장)
△프로축구2부= 충남아산-부산(18시·아산이순신종합운동장) 서울E-전남(20시·목동종합운동장)
△골프= KPGA 코리안투어 아시아드CC 부산오픈(부산 아시아드CC)
KLPGA 투어 맥콜·모나파크오픈(평창 버치힐)
△태권도= 춘천 코리아오픈국제대회(9시·춘천호반체육관)
△테니스= 제2차 한국실업연맹전(구미금오테니스장)
△펜싱= 전국남녀종별선수권대회(9시·제천체육관 등)
△요트= 서울특별시장배대회(11시·반포한강공원 일대)
/연합뉴스
△프로야구= 한화-키움(14시·고척) KIA-SSG(인천) 롯데-LG(잠실) 두산-kt(수원) 삼성-NC(창원·이상 18시)
△프로축구= 제주-서울(18시·제주월드컵경기장) 김천-전북(김천종합운동장) 포항-울산(포항스틸야드·이상 19시) 성남-강원(20시·탄천종합운동장)
△프로축구2부= 안산-안양(안산와스타디움) 부천-대전(부천종합운동장·18시) 김포-광주(20시·김포솔터축구장)
△골프= KPGA 코리안투어 아시아드CC 부산오픈(부산 아시아드CC)
KLPGA 투어 맥콜·모나파크오픈(평창 버치힐)
△태권도= 춘천 코리아오픈국제대회(9시·춘천호반체육관)
△테니스= 제2차 한국실업연맹전(구미금오테니스장)
△펜싱= 전국남녀종별선수권대회(9시·제천체육관 등)
△요트= 서울특별시장배대회(13시30분·반포한강공원 일대)
◆3일(일)
△프로야구= 한화-키움(14시·고척) KIA-SSG(인천) 롯데-LG(잠실) 두산-kt(수원) 삼성-NC(창원·이상 17시)
△프로축구= 대구-수원FC(19시·DGB대구은행파크) 수원-인천(19시30분·수원월드컵경기장)
△프로축구2부= 충남아산-부산(18시·아산이순신종합운동장) 서울E-전남(20시·목동종합운동장)
△골프= KPGA 코리안투어 아시아드CC 부산오픈(부산 아시아드CC)
KLPGA 투어 맥콜·모나파크오픈(평창 버치힐)
△태권도= 춘천 코리아오픈국제대회(9시·춘천호반체육관)
△테니스= 제2차 한국실업연맹전(구미금오테니스장)
△펜싱= 전국남녀종별선수권대회(9시·제천체육관 등)
△요트= 서울특별시장배대회(11시·반포한강공원 일대)
/연합뉴스
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