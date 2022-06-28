◆29일(수)
△프로야구= KIA-키움(고척) kt-삼성(대구) NC-LG(잠실) 두산-롯데(부산) SSG-한화(대전·이상 18시30분)
△축구= 하나원큐 FA컵 5라운드 전북-수원(전주월드컵경기장) 대구-포항(DGB대구은행파크) 울산-부천(울산문수축구장) 부산교통공사-서울(부산아시아드보조구장·이상 19시)
△태권도= 춘천 코리아오픈국제대회(9시·춘천호반체육관)
△테니스= 제2차 한국실업연맹전(구미금오테니스장)
△사이클= KBS 양양 전국선수권대회(10시·양양사이클경기장)
△골프= 강민구배 제46회 한국여자아마추어선수권대회(유성컨트리클럽)
/연합뉴스
△프로야구= KIA-키움(고척) kt-삼성(대구) NC-LG(잠실) 두산-롯데(부산) SSG-한화(대전·이상 18시30분)
△축구= 하나원큐 FA컵 5라운드 전북-수원(전주월드컵경기장) 대구-포항(DGB대구은행파크) 울산-부천(울산문수축구장) 부산교통공사-서울(부산아시아드보조구장·이상 19시)
△태권도= 춘천 코리아오픈국제대회(9시·춘천호반체육관)
△테니스= 제2차 한국실업연맹전(구미금오테니스장)
△사이클= KBS 양양 전국선수권대회(10시·양양사이클경기장)
△골프= 강민구배 제46회 한국여자아마추어선수권대회(유성컨트리클럽)
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