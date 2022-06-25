◆25일(토)
△프로야구= KIA-두산(잠실) LG-kt(수원) NC-SSG(인천) 삼성-한화(대전) 키움-롯데(부산·이상 17시)
△프로축구= 전북-대구(18시·전주월드컵경기장) 수원FC-수원(19시·수원종합운동장) 서울-인천(20시·서울월드컵경기장)
△프로축구2부= 충남아산-안산(18시·아산이순신종합운동장) 안양-서울E(20시·안양종합운동장)
△골프= 코오롱 한국오픈(천안 우정힐스CC)
KLPGA 투어 BC카드·한경 레이디스컵(포천힐스CC)
△태권도= 아시아선수권대회(9시·춘천호반체육관)
△육상= 전국선수권대회(8시30분·정선종합운동장)
△사격= 제4회 창원시장배 전국대회(9시·창원국제사격장)
△테니스= 제2차 한국실업연맹전(구미금오테니스장)
제57회 전국주니어선수권대회(순창공설운동장)
△사이클= KBS 양양 전국선수권대회(9시·양양사이클경기장)
△트라이애슬론= 익산 아쿠아BOOM 챔피언십시리즈(10시·익산국제철인3종경기장)
△볼링= 협회장배 전국대회(9시·전주스타/라온볼링경기장)
/연합뉴스
△프로야구= KIA-두산(잠실) LG-kt(수원) NC-SSG(인천) 삼성-한화(대전) 키움-롯데(부산·이상 17시)
△프로축구= 전북-대구(18시·전주월드컵경기장) 수원FC-수원(19시·수원종합운동장) 서울-인천(20시·서울월드컵경기장)
△프로축구2부= 충남아산-안산(18시·아산이순신종합운동장) 안양-서울E(20시·안양종합운동장)
△골프= 코오롱 한국오픈(천안 우정힐스CC)
KLPGA 투어 BC카드·한경 레이디스컵(포천힐스CC)
△태권도= 아시아선수권대회(9시·춘천호반체육관)
△육상= 전국선수권대회(8시30분·정선종합운동장)
△사격= 제4회 창원시장배 전국대회(9시·창원국제사격장)
△테니스= 제2차 한국실업연맹전(구미금오테니스장)
제57회 전국주니어선수권대회(순창공설운동장)
△사이클= KBS 양양 전국선수권대회(9시·양양사이클경기장)
△트라이애슬론= 익산 아쿠아BOOM 챔피언십시리즈(10시·익산국제철인3종경기장)
△볼링= 협회장배 전국대회(9시·전주스타/라온볼링경기장)
/연합뉴스
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