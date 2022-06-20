◆21일(화)
△프로야구= 한화-LG(잠실) 롯데-KIA(광주) NC-kt(수원) 두산-SSG(인천) 키움-삼성(대구·이상 18시30분)
△프로축구= 김천-성남(19시·김천종합운동장) 수원FC-포항(수원종합운동장) 대구-제주(DGB대구은행파크·이상 19시30분)
△프로축구2부= 대전-광주(19시·대전월드컵경기장) 김포-전남(19시30분·김포솔터축구장)
△레슬링= 양정모올림픽제패기념 제47회 KBS배 대회(10시·평창국민체육센터)
△테니스= 제1차 한국실업연맹전(충주탄금대테니스장)
제57회 전국주니어선수권대회(순창공설운동장)
△사격= 제4회 창원시장배 전국대회(9시·창원국제사격장)
△아이스하키= 전국 고등부 선수권대회(10시·구로 제니스아이스링크)
△볼링= 청주컵 프로대회(9시·오창반도프라임볼링경기장)
협회장배 전국대회(9시·전주스타/라온볼링경기장)
△세팍타크로= 회장기 대회(10시·경남 고성군 고성국민체육센터)
/연합뉴스
△프로야구= 한화-LG(잠실) 롯데-KIA(광주) NC-kt(수원) 두산-SSG(인천) 키움-삼성(대구·이상 18시30분)
△프로축구= 김천-성남(19시·김천종합운동장) 수원FC-포항(수원종합운동장) 대구-제주(DGB대구은행파크·이상 19시30분)
△프로축구2부= 대전-광주(19시·대전월드컵경기장) 김포-전남(19시30분·김포솔터축구장)
△레슬링= 양정모올림픽제패기념 제47회 KBS배 대회(10시·평창국민체육센터)
△테니스= 제1차 한국실업연맹전(충주탄금대테니스장)
제57회 전국주니어선수권대회(순창공설운동장)
△사격= 제4회 창원시장배 전국대회(9시·창원국제사격장)
△아이스하키= 전국 고등부 선수권대회(10시·구로 제니스아이스링크)
△볼링= 청주컵 프로대회(9시·오창반도프라임볼링경기장)
협회장배 전국대회(9시·전주스타/라온볼링경기장)
△세팍타크로= 회장기 대회(10시·경남 고성군 고성국민체육센터)
/연합뉴스
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