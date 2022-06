강동윤·김명훈, LG배 8강 합류…한국 3명·중국 4명·일본 1명

8강전은 신진서 vs 미위팅, 강동윤 vs 커제, 김명훈 vs 딩하오, 양딩신 vs 시바노강동윤 9단과 김명훈 8단이 LG배 8강에 올랐다.강동윤은 1일 온라인으로 계속된 제27회 LG배 조선일보 기왕전 16강전 둘째 날 대국에서 박정환 9단에게 168수 만에 백 불계승했다.제20회 대회 우승자인 강동윤은 한국 랭킹 2위 박정환을 상대로 초반 포석에서 미세하게 앞선 뒤 중반 전투에서 확실한 우세를 잡으며 완승을 거뒀다.김명훈은 한국 랭킹 3위 변상일 9단에게 예상을 뒤엎고 171수 만에 흑 불계승했다.이로써 김명훈은 메이저 세계대회 8강에 처음 오르게 됐다.이날 함께 열린 16강전 시바노 도라마루(일본) 9단과 왕위안쥔(대만) 9단의 대결에서는 시바노 9단이 불계승을 거뒀다.이에 따라 LG배 8강에는 한국이 신진서 9단과 강동윤·김명훈 등 3명, 중국은 커제·미위팅·딩하오·양딩신 9단 등 4명, 일본 1명이 진출했다.16강전이 끝나고 한 8강전 대진 추첨 결과 신진서 vs 미위팅, 강동윤 vs 커제, 김명훈 vs 딩하오, 양딩신 vs 시바노로 짜였다.LG배 8강전은 11월 13일과 14일 열린다.4강전은 11월 15일과 16일 개최되고 결승 3번기는 내년 2월 열린다.LG배 우승상금은 3억원, 준우승상금은 1억원이다.제한 시간은 각자 3시간에 40초 초읽기 5회다./연합뉴스