'디펜딩 챔프' 신진서, LG배 8강 진출…2연패 순항

김지석·신민준·박진솔 16강전서 중국 기사에 패배' />한국 바둑랭킹 1위 신진서 9단이 LG배 2연패를 향해 첫 관문을 통과했다.신진서는 31일 온라인으로 열린 제27회 LG배 조선일보 기왕전 16강전 첫날 대국에서 일본기원 대표로 출전한 위정치 8단에게 213수 만에 흑 불계승했다.지난 대회 우승자인 신진서는 이로써 8강에 올라 2회 연속 우승을 노리게 됐다.신진서는 위정치를 상대로 중반까지 유리한 형세를 이끌었지만, 상대 돌을 무리하게 공격하다가 실패해 기대 승률이 10% 이하까지 급락했다.그러나 다시 위정치의 실수를 틈타 전세를 뒤집은 신진서는 이후 추격을 허용하지 않고 끝내기에 들어가 대국을 매조졌다.신진서와 함께 16강전에 출전한 신민준·김지석·박진솔 9단은 아쉽게 탈락했다.신민준은 중국 랭킹 1위 커제를 상대로 줄곧 유리했지만 상중앙의 흑돌을 공격하는 과정에 실수를 저질러 뼈아픈 역전패를 당했다.신민준은 제25회 LG배 결승에서 커제를 2-1로 누르고 우승했지만 1년 3개월여만의 리턴매치에서 아쉽게 패하면서 통산 상대전적도 4승 6패로 밀렸다.김지석 9단은 중국의 딩하오 9단에게 불계패했고 박진솔 9단은 지난 대회 준우승자 양딩신 9단에게 불계패했다.16강전 첫날 결과 한국은 신진서 혼자 8강에 올랐다.중국은 커제·미위팅·딩하오·양딩신 4명이 8강에 올랐다.내달 1일 열리는 16강전 둘째 날 경기는 박정환 9단 vs 강동윤 9단, 변상일 9단 vs 김명훈 8단, 시바노 도라마루(일본) 9단 vs 왕위안쥔(대만) 9단의 대결이 펼쳐진다.LG배 우승상금은 3억원, 준우승 상금은 1억원이다.제한 시간은 각자 3시간에 40초 초읽기 5회다./연합뉴스