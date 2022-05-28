◆28일(토)
△프로야구= SSG-KIA(광주) 키움-롯데(부산·이상 14시)·한화-kt(수원) 두산-NC(창원) 삼성-LG(잠실·이상 17시)
△프로축구= 서울-김천(16시30분·서울월드컵경기장) 전북-제주(19시·전주월드컵경기장) 수원FC-울산(19시30분·수원종합운동장)
△골프= 코리안투어 KB금융 리브챔피언십(블랙스톤 이천GC)
KLPGA 투어 E1 채리티 오픈(이천 사우스스프링스CC)
△프로축구2부= 부산-광주(16시·부산아시아드주경기장) 안양-경남(안양종합운동장) 서울E-대전(목동종합운동장·이상 18시30분)
△프로탁구= 챔피언결정전 여자부 포스코에너지-PO승자(14시) 남자부 삼성생명-PO승자(18시·이상 광교씨름체육관)
/연합뉴스
△프로야구= SSG-KIA(광주) 키움-롯데(부산·이상 14시)·한화-kt(수원) 두산-NC(창원) 삼성-LG(잠실·이상 17시)
△프로축구= 서울-김천(16시30분·서울월드컵경기장) 전북-제주(19시·전주월드컵경기장) 수원FC-울산(19시30분·수원종합운동장)
△골프= 코리안투어 KB금융 리브챔피언십(블랙스톤 이천GC)
KLPGA 투어 E1 채리티 오픈(이천 사우스스프링스CC)
△프로축구2부= 부산-광주(16시·부산아시아드주경기장) 안양-경남(안양종합운동장) 서울E-대전(목동종합운동장·이상 18시30분)
△프로탁구= 챔피언결정전 여자부 포스코에너지-PO승자(14시) 남자부 삼성생명-PO승자(18시·이상 광교씨름체육관)
/연합뉴스
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