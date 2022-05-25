◆25일(수)
△프로야구= KIA-삼성(대구) kt-NC(창원) 롯데-SSG(문학) 두산-한화(대전) 키움-LG(잠실·이상 18시30분)
△축구= 하나원큐 FA컵 4라운드 전북-울산시민축구단(전주 월드컵경기장) 수원-강원FC(수원 월드컵경기장) 대전한국철도-대구FC(대전 월드컵경기장 보조구장) 포항-성남(포항스틸야드) 경남-울산(진주 종합운동장) 부천-광주(부천 종합운동장) 전남-부산교통공사(광양 축구전용구장·이상 19시) 서울-제주(19시30분·서울 월드컵경기장)
△육상= 전국실업경기시리즈(9시30분·익산 종합운동장)
△테니스= 제58회 바볼랏 전국남녀중고등학교대회(양구테니스파크)
△볼링= 제3회 900글로벌 우먼스 챔피언십 준결승(12시·안산 더킹볼 볼링경기장)
/연합뉴스
△프로야구= KIA-삼성(대구) kt-NC(창원) 롯데-SSG(문학) 두산-한화(대전) 키움-LG(잠실·이상 18시30분)
△축구= 하나원큐 FA컵 4라운드 전북-울산시민축구단(전주 월드컵경기장) 수원-강원FC(수원 월드컵경기장) 대전한국철도-대구FC(대전 월드컵경기장 보조구장) 포항-성남(포항스틸야드) 경남-울산(진주 종합운동장) 부천-광주(부천 종합운동장) 전남-부산교통공사(광양 축구전용구장·이상 19시) 서울-제주(19시30분·서울 월드컵경기장)
△육상= 전국실업경기시리즈(9시30분·익산 종합운동장)
△테니스= 제58회 바볼랏 전국남녀중고등학교대회(양구테니스파크)
△볼링= 제3회 900글로벌 우먼스 챔피언십 준결승(12시·안산 더킹볼 볼링경기장)
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