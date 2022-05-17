◆18일(수)
△프로야구= KIA-롯데(부산) LG-kt(수원) SSG-두산(잠실) 삼성-한화(대전) 키움-NC(창원·이상 18시30분)
△프로축구= 울산-제주(울산문수축구경기장) 포항-전북(포항스틸야드·이상 19시) 성남-수원FC(탄천종합운동장) 강원-서울(강릉종합운동장·이상 19시30분)
△골프= KLPGA 투어 두산 매치플레이 챔피언십(춘천 라데나GC)
△프로축구2부= 안산-충남아산(안산 와~스타디움) 부천-경남(부천종합운동장·이상 19시30분)
△양궁= 현대월드컵(9시·광주국제양궁장)
△사이클= 제24회 국민체육진흥공단 이사장배 전국대회(9시·영주 경륜훈련원)
△테니스= 제58회 바볼랏 전국남녀중고대회(양구테니스파크)
△하키= 한국대학실업연맹회장배 남녀대회(10시·제천 청풍명월국제하키경기장)
/연합뉴스
△프로야구= KIA-롯데(부산) LG-kt(수원) SSG-두산(잠실) 삼성-한화(대전) 키움-NC(창원·이상 18시30분)
△프로축구= 울산-제주(울산문수축구경기장) 포항-전북(포항스틸야드·이상 19시) 성남-수원FC(탄천종합운동장) 강원-서울(강릉종합운동장·이상 19시30분)
△골프= KLPGA 투어 두산 매치플레이 챔피언십(춘천 라데나GC)
△프로축구2부= 안산-충남아산(안산 와~스타디움) 부천-경남(부천종합운동장·이상 19시30분)
△양궁= 현대월드컵(9시·광주국제양궁장)
△사이클= 제24회 국민체육진흥공단 이사장배 전국대회(9시·영주 경륜훈련원)
△테니스= 제58회 바볼랏 전국남녀중고대회(양구테니스파크)
△하키= 한국대학실업연맹회장배 남녀대회(10시·제천 청풍명월국제하키경기장)
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