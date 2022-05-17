◆17일(화)
△프로야구= KIA-롯데(부산) LG-kt(수원) SSG-두산(잠실) 삼성-한화(대전) 키움-NC(창원·이상 18시30분)
△프로축구= 수원-김천(19시·수원월드컵경기장) 인천-대구(19시30분·인천전용경기장)
△프로축구2부= 전남-안양(광양전용구장) 대전-부산(대전월드컵경기장·이상 19시) 서울E-김포(19시30분·목동운동장)
△양궁= 현대월드컵(9시·광주국제양궁장)
△테니스= 제1회 협회장배 전국대회(양구테니스파크)
△사이클= 제24회 국민체육진흥공단 이사장배 전국대회(9시·영주 경륜훈련원)
△하키= 한국대학실업연맹회장배 남녀대회(10시·제천 청풍명월국제하키경기장)
/연합뉴스
△프로야구= KIA-롯데(부산) LG-kt(수원) SSG-두산(잠실) 삼성-한화(대전) 키움-NC(창원·이상 18시30분)
△프로축구= 수원-김천(19시·수원월드컵경기장) 인천-대구(19시30분·인천전용경기장)
△프로축구2부= 전남-안양(광양전용구장) 대전-부산(대전월드컵경기장·이상 19시) 서울E-김포(19시30분·목동운동장)
△양궁= 현대월드컵(9시·광주국제양궁장)
△테니스= 제1회 협회장배 전국대회(양구테니스파크)
△사이클= 제24회 국민체육진흥공단 이사장배 전국대회(9시·영주 경륜훈련원)
△하키= 한국대학실업연맹회장배 남녀대회(10시·제천 청풍명월국제하키경기장)
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