◆9일(월)
△프로축구2부= 대전-김포(19시·대전월드컵경기장) 부산-충남아산(19시30분·부산아시아드주경기장)
△여자축구= 스포츠토토-창녕WFC(세종중앙공원) 수원FC-현대제철(수원종합 보조구장·이상 16시) 한수원-KSPO(경주황성3구장) 서울시청-상무(서울월드컵 보조구장·이상 18시)
△씨름= 제19회 학산배전국장사대회(10시·진해문화센터체육관)
△테니스= 제1회 협회장배 전국대회(양구테니스파크)
△농구= 연맹회장기 전국남녀중고대회(9시·울산문수체육관)
△소프트테니스= 제100회 동아일보기 전국대회(9시·문경국제소프트테니스장)
/연합뉴스
△프로축구2부= 대전-김포(19시·대전월드컵경기장) 부산-충남아산(19시30분·부산아시아드주경기장)
△여자축구= 스포츠토토-창녕WFC(세종중앙공원) 수원FC-현대제철(수원종합 보조구장·이상 16시) 한수원-KSPO(경주황성3구장) 서울시청-상무(서울월드컵 보조구장·이상 18시)
△씨름= 제19회 학산배전국장사대회(10시·진해문화센터체육관)
△테니스= 제1회 협회장배 전국대회(양구테니스파크)
△농구= 연맹회장기 전국남녀중고대회(9시·울산문수체육관)
△소프트테니스= 제100회 동아일보기 전국대회(9시·문경국제소프트테니스장)
/연합뉴스
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