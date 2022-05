한국배구연맹 "멜라냑, KB손해보험과 계약 문제없어"

한국배구연맹(KOVO)이 "니콜라 멜라냑(23·세르비아)과 KB손해보험의 계약에 문제가 없다"고 못 박았다.KOVO는 6일 "멜라냑이 원소속 구단(OK 레드스타)과 '바이아웃(최소한의 이적료 지급) 조건으로 계약해지 합의서'를 지난 4일 작성했다"며 "이에 따라 멜라냑이 KB손해보험과 계약하는 데 문제가 없음을 확인했다"고 전했다.KB손해보험은 4월 29일에 열린 2022 KOVO 남자부 외국인 선수 드래프트에서 3순위로 멜라냑을 지명했다.그러나 세르비아 리그 소속 OK 레드스타가 "멜라냑과 2022-2023시즌까지 계약한 상태"라고 주장해 '이중 계약' 논란이 불거졌다.여기에 멜라냑이 KOVO에 제출한 드래프트 지원서와 계약 동의서에 오류가 발견돼 논란이 더 커졌다.계약 동의서 내 '전 소속 구단 확인서'에는 연도가 2022년이 아닌 2021년으로 표기됐다.KOVO는 "OK 레드스타에 해당 서류에 관한 사실 여부를 문의했다"며 "OK 레드스타 구단은 '확인서는 OK 레드스타 구단이 작성한 것이 맞다.오해를 일으킬 수 있는 오류가 있었다.멜라냑은 OK 레드스타와의 계약이 유효한 선수가 맞으나 KOVO 트라이아웃 참여를 허용하며 바이아웃을 통한 이적에 동의한다'고 회신했다"고 밝혔다.KOVO가 'OK 레드스타와 멜라냑과의 계약 해지'를 확인하면서, 이중계약 논란은 일단락됐다./연합뉴스