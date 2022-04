프로야구 SSG 랜더스가 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 함께 5월 3∼5일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 한화 이글스와의 홈 3연전을 맞아 '스타워즈 데이' 행사를 진행한다.영화 스타워즈의 명대사인 '포스가 당신과 함께하기를'(May the Force be with you)에서 May the Forth가 5월 4일(May 4th)을 연상시킴에 따라 스타워즈 데이는 매년 5월 4일 펼쳐지는 전 세계 스타워즈 축제일이다.SSG와 디즈니코리아는 야구장을 방문한 팬들에게 색다른 경험을 제공하고자 스타워즈 체험, 팬클럽 코스튬 퍼레이드, 캐릭터 굿즈 배포 등 스타워즈를 테마로 한 다양한 이벤트를 마련했다.5월 5일 어린이날 경기 전 그라운드에서 스타워즈 공식 팬클럽인 '501군단'과 함께하는 가족 퍼레이드에 참여하고 싶은 팬은 SSG 구단 공식 인스타그램(https://www.instagram.com/ssglanders.incheon)에서 '스타워즈 데이' 행사 안내 이미지를 참조하면 된다./연합뉴스