◆11일(월)
△프로농구= 6강 플레이오프 2차전 현대모비스-오리온(19시·울산동천체육관)
△프로축구2부= 김포-경남(19시30분·김포솔터축구장)
△사격= 항저우 아시아경기대회 1∼4차 선발전(9시·창원국제사격장)
△역도= 전국춘계선수권대회(10시·양구 용하체육관)
△테니스= 제76회 전국춘계대학연맹전(양구테니스파크)
△농구= 제47회 협회장배 전국남녀중고대회(9시30분·영광 스포티움, 영광 법성고)
△트라이애슬론= 항저우 아시안게임 최종 선발전(11시·경남 고성 해양마리나)
△조정= 제16회 화천평화배 전국대회(9시·강원도 화천군 화천호 조정경기장)
/연합뉴스
△프로농구= 6강 플레이오프 2차전 현대모비스-오리온(19시·울산동천체육관)
△프로축구2부= 김포-경남(19시30분·김포솔터축구장)
△사격= 항저우 아시아경기대회 1∼4차 선발전(9시·창원국제사격장)
△역도= 전국춘계선수권대회(10시·양구 용하체육관)
△테니스= 제76회 전국춘계대학연맹전(양구테니스파크)
△농구= 제47회 협회장배 전국남녀중고대회(9시30분·영광 스포티움, 영광 법성고)
△트라이애슬론= 항저우 아시안게임 최종 선발전(11시·경남 고성 해양마리나)
△조정= 제16회 화천평화배 전국대회(9시·강원도 화천군 화천호 조정경기장)
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