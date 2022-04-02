◆2일(토)
△프로야구= 한화-두산(잠실) 롯데-키움(고척) 삼성-kt(수원) LG-KIA(광주) SSG-NC(창원·이상 14시)
△프로축구= 제주-대구(제주월드컵경기장) 인천-울산(인천축구전용경기장·이상 14시) 김천-수원(16시30분·김천종합운동장) 강원-전북(19시·강릉종합운동장)
△프로농구= kt-오리온(16시·수원kt아레나) LG-인삼공사(18시·창원체육관)
△여자농구= 4강 플레이오프 2차전 BNK-KB(18시·부산사직체육관)
△프로축구2부= 전남-서울E(13시30분·광양축구전용구장) 안양-김포(16시·안양종합운동장) 부천-대전(18시30분·부천종합운동장)
△여자축구= 현대제철-수원FC(인천남동경기장) 창녕WFC-스포츠토토(창녕스포츠파크) KSPO-한수원(화천생체주경기장·이상 15시)
△스피드스케이팅= 전국남녀 대회(11시·태릉국제스케이트장)
△씨름= 제36회 전국시·도대항장사대회(10시·창녕국민체육센터)
△하키= 전국춘계남녀대회(9시·동해썬라이즈국제하키경기장)
/연합뉴스
△프로야구= 한화-두산(잠실) 롯데-키움(고척) 삼성-kt(수원) LG-KIA(광주) SSG-NC(창원·이상 14시)
△프로축구= 제주-대구(제주월드컵경기장) 인천-울산(인천축구전용경기장·이상 14시) 김천-수원(16시30분·김천종합운동장) 강원-전북(19시·강릉종합운동장)
△프로농구= kt-오리온(16시·수원kt아레나) LG-인삼공사(18시·창원체육관)
△여자농구= 4강 플레이오프 2차전 BNK-KB(18시·부산사직체육관)
△프로축구2부= 전남-서울E(13시30분·광양축구전용구장) 안양-김포(16시·안양종합운동장) 부천-대전(18시30분·부천종합운동장)
△여자축구= 현대제철-수원FC(인천남동경기장) 창녕WFC-스포츠토토(창녕스포츠파크) KSPO-한수원(화천생체주경기장·이상 15시)
△스피드스케이팅= 전국남녀 대회(11시·태릉국제스케이트장)
△씨름= 제36회 전국시·도대항장사대회(10시·창녕국민체육센터)
△하키= 전국춘계남녀대회(9시·동해썬라이즈국제하키경기장)
/연합뉴스
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