◆5일(토)
△프로축구= 성남-수원(14시·탄천종합운동장) 강원-대구(16시30분·강릉종합운동장) 인천-포항(19시·인천축구전용경기장)
△프로농구= KCC-현대모비스(전주체육관) SK-LG(잠실학생체육관·이상 15시) 오리온-인삼공사(17시·고양체육관)
△프로배구= 삼성화재-대한항공(14시·대전충무체육관) 한국도로공사-흥국생명(16시·김천실내체육관)
△프로축구2부= 안산-서울E(13시30분·안산와스타디움) 부산-대전(16시·부산아시아드주경기장)
△테니스= 데이비스컵 한국-오스트리아(11시·올림픽공원 실내코트)
△핸드볼= SK코리아리그 하남시청-SK(14시30분) 상무-인천도시공사(16시30분) 충남도청-두산(18시30분·이상 삼척시민체육관)
/연합뉴스
△프로축구= 성남-수원(14시·탄천종합운동장) 강원-대구(16시30분·강릉종합운동장) 인천-포항(19시·인천축구전용경기장)
△프로농구= KCC-현대모비스(전주체육관) SK-LG(잠실학생체육관·이상 15시) 오리온-인삼공사(17시·고양체육관)
△프로배구= 삼성화재-대한항공(14시·대전충무체육관) 한국도로공사-흥국생명(16시·김천실내체육관)
△프로축구2부= 안산-서울E(13시30분·안산와스타디움) 부산-대전(16시·부산아시아드주경기장)
△테니스= 데이비스컵 한국-오스트리아(11시·올림픽공원 실내코트)
△핸드볼= SK코리아리그 하남시청-SK(14시30분) 상무-인천도시공사(16시30분) 충남도청-두산(18시30분·이상 삼척시민체육관)
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