◆5일(토)
△프로축구= 성남-수원(14시·탄천종합운동장) 강원-대구(16시30분·강릉종합운동장) 인천-포항(19시·인천축구전용경기장)
△프로농구= KCC-현대모비스(전주체육관) SK-LG(잠실학생체육관·이상 15시) kt-한국가스공사(수원kt아레나) 오리온-인삼공사(고양체육관·이상 17시)
△프로배구= 삼성화재-대한항공(14시·대전충무체육관) 한국도로공사-흥국생명(16시·김천실내체육관)
△프로축구2부= 안산-서울E(13시30분·안산와스타디움) 부산-대전(16시·부산아시아드주경기장)
△테니스= 데이비스컵 한국-오스트리아(11시·올림픽공원 실내코트)
△핸드볼= SK코리아리그 하남시청-SK(14시30분) 상무-인천도시공사(16시30분) 충남도청-두산(18시30분·이상 삼척시민체육관)
◆6일(일)
△프로축구= 김천-서울(14시·김천종합운동장) 전북-울산(전주월드컵경기장) 제주-수원FC(제주월드컵경기장·이상 16시30분)
△프로농구= DB-SK(원주종합체육관) 삼성-현대모비스(잠실실내체육관·이상 15시) KCC-kt(17시·전주체육관)
△프로배구= 한국전력-현대캐피탈(14시·수원체육관) IBK기업은행-KGC인삼공사(16시·인천계양체육관)
△프로축구2부= 안양-경남(13시30분·안양종합운동장) 전남-충남아산(16시·광양축구전용구장) 부천-김포(18시30분·부천종합운동장)
△핸드볼= SK코리아리그 인천시청-부산시설공단(12시) 광주도시공사-서울시청(14시) 삼척시청-경남개발공사(16시) SK-대구시청(18시·이상 삼척시민체육관)
/연합뉴스
△프로축구= 성남-수원(14시·탄천종합운동장) 강원-대구(16시30분·강릉종합운동장) 인천-포항(19시·인천축구전용경기장)
△프로농구= KCC-현대모비스(전주체육관) SK-LG(잠실학생체육관·이상 15시) kt-한국가스공사(수원kt아레나) 오리온-인삼공사(고양체육관·이상 17시)
△프로배구= 삼성화재-대한항공(14시·대전충무체육관) 한국도로공사-흥국생명(16시·김천실내체육관)
△프로축구2부= 안산-서울E(13시30분·안산와스타디움) 부산-대전(16시·부산아시아드주경기장)
△테니스= 데이비스컵 한국-오스트리아(11시·올림픽공원 실내코트)
△핸드볼= SK코리아리그 하남시청-SK(14시30분) 상무-인천도시공사(16시30분) 충남도청-두산(18시30분·이상 삼척시민체육관)
◆6일(일)
△프로축구= 김천-서울(14시·김천종합운동장) 전북-울산(전주월드컵경기장) 제주-수원FC(제주월드컵경기장·이상 16시30분)
△프로농구= DB-SK(원주종합체육관) 삼성-현대모비스(잠실실내체육관·이상 15시) KCC-kt(17시·전주체육관)
△프로배구= 한국전력-현대캐피탈(14시·수원체육관) IBK기업은행-KGC인삼공사(16시·인천계양체육관)
△프로축구2부= 안양-경남(13시30분·안양종합운동장) 전남-충남아산(16시·광양축구전용구장) 부천-김포(18시30분·부천종합운동장)
△핸드볼= SK코리아리그 인천시청-부산시설공단(12시) 광주도시공사-서울시청(14시) 삼척시청-경남개발공사(16시) SK-대구시청(18시·이상 삼척시민체육관)
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