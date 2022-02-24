◆25일(금)
△프로배구= KGC인삼공사-현대건설(대전충무체육관·이상 19시)
△핸드볼= SK코리아리그 서울시청-경남개발공사(12시) 삼척시청-SK(14시) 부산시설공단-대구시청(16시) 인천시청-광주도시공사(18시·이상 SK핸드볼경기장)
△배드민턴= 코리안리그 준결승 밀양시청-충주시청(11시·남양주 화도체육문화센터) 요넥스-삼성생명(16시·남양주 화도체육문화센터)
△제103회 전국동계체육대회(경기도 의정부실내빙상장 등)
△당구= 웰컴저축은행 웰뱅 PBA-LPBA 챔피언십(고양시 빛마루방송센터)
/연합뉴스
△프로배구= KGC인삼공사-현대건설(대전충무체육관·이상 19시)
△핸드볼= SK코리아리그 서울시청-경남개발공사(12시) 삼척시청-SK(14시) 부산시설공단-대구시청(16시) 인천시청-광주도시공사(18시·이상 SK핸드볼경기장)
△배드민턴= 코리안리그 준결승 밀양시청-충주시청(11시·남양주 화도체육문화센터) 요넥스-삼성생명(16시·남양주 화도체육문화센터)
△제103회 전국동계체육대회(경기도 의정부실내빙상장 등)
△당구= 웰컴저축은행 웰뱅 PBA-LPBA 챔피언십(고양시 빛마루방송센터)
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