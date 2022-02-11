◆12일(토)
△프로농구= 한국가스공사-SK(대구체육관) KCC-인삼공사(전주체육관·이상 15시) DB-오리온(원주종합체육관) 삼성-LG(잠실실내체육관·이상 17시)
△프로배구= 한국전력-KB손해보험(14시·수원체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 대구시청-인천시청(13시) 경남개발공사-광주도시공사(15시) 부산시설공단-삼척시청(17시) 서울시청-SK(19시·이상 삼척시민체육관)
◆13일(일)
△프로농구= KCC-kt(전주체육관) 인삼공사-현대모비스(안양체육관·이상 15시) 한국가스공사-오리온(대구체육관) 삼성-SK(잠실실내체육관·이상 17시)
△프로배구= 현대캐피탈-OK금융그룹(14시·천안유관순체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 하남시청-충남도청(15시) 인천도시공사-두산(17시) SK-상무(19시·이상 삼척시민체육관)
/연합뉴스
△프로농구= 한국가스공사-SK(대구체육관) KCC-인삼공사(전주체육관·이상 15시) DB-오리온(원주종합체육관) 삼성-LG(잠실실내체육관·이상 17시)
△프로배구= 한국전력-KB손해보험(14시·수원체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 대구시청-인천시청(13시) 경남개발공사-광주도시공사(15시) 부산시설공단-삼척시청(17시) 서울시청-SK(19시·이상 삼척시민체육관)
◆13일(일)
△프로농구= KCC-kt(전주체육관) 인삼공사-현대모비스(안양체육관·이상 15시) 한국가스공사-오리온(대구체육관) 삼성-SK(잠실실내체육관·이상 17시)
△프로배구= 현대캐피탈-OK금융그룹(14시·천안유관순체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 하남시청-충남도청(15시) 인천도시공사-두산(17시) SK-상무(19시·이상 삼척시민체육관)
/연합뉴스
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지