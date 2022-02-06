◆6일(일)
△프로농구= SK-kt(잠실학생체육관) DB-현대모비스(원주종합체육관·이상 15시) KCC-삼성(17시·전주체육관)
△프로배구= OK금융그룹-삼성화재(14시·안산상록수체육관) IBK기업은행-페퍼저축은행(16시·화성종합체육관)
△프로탁구= 국군체육부대-보람할렐루야(15시) 삼성생명-포스코에너지(18시) 삼성생명-한국수자원공사(21시·이상 광교씨름체육관)
△레슬링= 2022년 국가대표 1차 선발전(9시·전라남도 함평)
/연합뉴스
△프로농구= SK-kt(잠실학생체육관) DB-현대모비스(원주종합체육관·이상 15시) KCC-삼성(17시·전주체육관)
△프로배구= OK금융그룹-삼성화재(14시·안산상록수체육관) IBK기업은행-페퍼저축은행(16시·화성종합체육관)
△프로탁구= 국군체육부대-보람할렐루야(15시) 삼성생명-포스코에너지(18시) 삼성생명-한국수자원공사(21시·이상 광교씨름체육관)
△레슬링= 2022년 국가대표 1차 선발전(9시·전라남도 함평)
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