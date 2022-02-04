◆5일(토)
△프로농구= 오리온-현대모비스(고양체육관) 한국가스공사-DB(대구체육관·이상 15시) LG-인삼공사(17시·창원체육관)
△프로배구= 우리카드-KB손해보험(14시·서울장충체육관) 흥국생명-한국도로공사(16시·인천삼산월드체육관)
△프로탁구= 보람할렐루야-한국수자원공사(15시) 삼성생명-한국마사회(18시) 미래에셋증권-KGC인삼공사(21시·이상 광교씨름체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 서울시청-인천시청(13시) 부산시설공단-광주도시공사(15시) 대구시청-삼척시청(17시) 경남개발공사-SK(19시·이상 청주 SK호크스아레나)
△레슬링= 2022년 국가대표 1차 선발전(9시·전라남도 함평)
◆6일(일)
△프로농구= SK-kt(잠실학생체육관) DB-현대모비스(원주종합체육관·이상 15시) KCC-삼성(17시·전주체육관)
△프로배구= OK금융그룹-삼성화재(14시·안산상록수체육관) IBK기업은행-페퍼저축은행(16시·화성종합체육관)
△프로탁구= 국군체육부대-보람할렐루야(15시) 삼성생명-포스코에너지(18시) 삼성생명-한국수자원공사(21시·이상 광교씨름체육관)
△레슬링= 2022년 국가대표 1차 선발전(9시·전라남도 함평)
/연합뉴스
△프로농구= 오리온-현대모비스(고양체육관) 한국가스공사-DB(대구체육관·이상 15시) LG-인삼공사(17시·창원체육관)
△프로배구= 우리카드-KB손해보험(14시·서울장충체육관) 흥국생명-한국도로공사(16시·인천삼산월드체육관)
△프로탁구= 보람할렐루야-한국수자원공사(15시) 삼성생명-한국마사회(18시) 미래에셋증권-KGC인삼공사(21시·이상 광교씨름체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 서울시청-인천시청(13시) 부산시설공단-광주도시공사(15시) 대구시청-삼척시청(17시) 경남개발공사-SK(19시·이상 청주 SK호크스아레나)
△레슬링= 2022년 국가대표 1차 선발전(9시·전라남도 함평)
◆6일(일)
△프로농구= SK-kt(잠실학생체육관) DB-현대모비스(원주종합체육관·이상 15시) KCC-삼성(17시·전주체육관)
△프로배구= OK금융그룹-삼성화재(14시·안산상록수체육관) IBK기업은행-페퍼저축은행(16시·화성종합체육관)
△프로탁구= 국군체육부대-보람할렐루야(15시) 삼성생명-포스코에너지(18시) 삼성생명-한국수자원공사(21시·이상 광교씨름체육관)
△레슬링= 2022년 국가대표 1차 선발전(9시·전라남도 함평)
/연합뉴스
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