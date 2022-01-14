◆15일(토)
△여자농구= 삼성생명-우리은행(18시·용인체육관)
△프로배구= 우리카드-OK금융그룹(14시·장충체육관) 흥국생명-IBK기업은행(16시·인천삼산월드체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 인천시청-부산시설공단(17시) 광주도시공사-서울시청(19시·이상 광주빛고을체육관)
◆16일(일)
△프로농구= 올스타전(15시·대구체육관)
△여자농구= 신한은행-KB(18시·인천도원체육관)
△프로배구= KB손해보험-한국전력(14시·의정부체육관) 한국도로공사-KGC인삼공사(16시·김천체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 삼척시청-경남개발공사(17시) SK-대구시청(19시·이상 광주빛고을체육관)
△아이스하키= 제76회 전국종합선수권대회 연세대-안양 한라(13시) 광운대-하이원(17시·이상 목동아이스링크)
/연합뉴스
△여자농구= 삼성생명-우리은행(18시·용인체육관)
△프로배구= 우리카드-OK금융그룹(14시·장충체육관) 흥국생명-IBK기업은행(16시·인천삼산월드체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 인천시청-부산시설공단(17시) 광주도시공사-서울시청(19시·이상 광주빛고을체육관)
◆16일(일)
△프로농구= 올스타전(15시·대구체육관)
△여자농구= 신한은행-KB(18시·인천도원체육관)
△프로배구= KB손해보험-한국전력(14시·의정부체육관) 한국도로공사-KGC인삼공사(16시·김천체육관)
△핸드볼= SK코리아리그 삼척시청-경남개발공사(17시) SK-대구시청(19시·이상 광주빛고을체육관)
△아이스하키= 제76회 전국종합선수권대회 연세대-안양 한라(13시) 광운대-하이원(17시·이상 목동아이스링크)
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