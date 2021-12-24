◆25일(토)
△프로농구= LG-DB(창원체육관) SK-삼성(잠실학생체육관·이상 15시) 인삼공사-KCC(17시·안양체육관)
△프로배구= 삼성화재-우리카드(14시·대전충무체육관) 페퍼저축은행-흥국생명(16시·광주페퍼스타디움)
△테니스= 하나은행 코리아오픈(12시·올림픽공원 실내코트)
◆26일(일)
△프로농구= 한국가스공사-현대모비스(대구체육관) kt-SK(수원kt아레나·이상 15시) 오리온-삼성(17시·고양체육관)
△프로배구= 현대캐피탈-OK금융그룹(14시·천안유관순체육관) 현대건설-IBK기업은행(16시·수원체육관)
△테니스= 하나은행 코리아오픈(12시·올림픽공원 실내코트)
/연합뉴스
△프로농구= LG-DB(창원체육관) SK-삼성(잠실학생체육관·이상 15시) 인삼공사-KCC(17시·안양체육관)
△프로배구= 삼성화재-우리카드(14시·대전충무체육관) 페퍼저축은행-흥국생명(16시·광주페퍼스타디움)
△테니스= 하나은행 코리아오픈(12시·올림픽공원 실내코트)
◆26일(일)
△프로농구= 한국가스공사-현대모비스(대구체육관) kt-SK(수원kt아레나·이상 15시) 오리온-삼성(17시·고양체육관)
△프로배구= 현대캐피탈-OK금융그룹(14시·천안유관순체육관) 현대건설-IBK기업은행(16시·수원체육관)
△테니스= 하나은행 코리아오픈(12시·올림픽공원 실내코트)
/연합뉴스
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