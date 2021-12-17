◆18일(토)
△프로농구= DB-오리온(원주종합체육관) SK-LG(잠실학생체육관·이상 15시) 인삼공사-kt(안양체육관) 한국가스공사-삼성(대구체육관·이상 17시)
△여자농구= 우리은행-BNK(18시·아산이순신체육관)
△프로배구= OK금융그룹-우리카드(14시·안산상록수체육관) IBK기업은행-흥국생명(16시·화성종합체육관)
△씨름= 위더스제약 문경왕중왕(10시50분·문경체육관)
◆19일(일)
△프로농구= DB-현대모비스(원주종합체육관) SK-KCC(잠실학생체육관·이상 15시) 한국가스공사-kt(대구체육관) 오리온-인삼공사(고양체육관·이상 17시)
△여자농구= 신한은행-삼성생명(18시·인천도원체육관)
△프로배구= KB손해보험-대한항공(14시·의정부체육관) 한국도로공사-GS칼텍스(16시·김천체육관)
△테니스= 하나은행 코리아오픈(올림픽공원 실내코트)
△씨름= 위더스제약 문경왕중왕전(10시50분·문경체육관)
△볼링= 스톰·도미노피자컵 오픈대회(9시·안산 더킹볼 볼링경기장)
/연합뉴스
△프로농구= DB-오리온(원주종합체육관) SK-LG(잠실학생체육관·이상 15시) 인삼공사-kt(안양체육관) 한국가스공사-삼성(대구체육관·이상 17시)
△여자농구= 우리은행-BNK(18시·아산이순신체육관)
△프로배구= OK금융그룹-우리카드(14시·안산상록수체육관) IBK기업은행-흥국생명(16시·화성종합체육관)
△씨름= 위더스제약 문경왕중왕(10시50분·문경체육관)
◆19일(일)
△프로농구= DB-현대모비스(원주종합체육관) SK-KCC(잠실학생체육관·이상 15시) 한국가스공사-kt(대구체육관) 오리온-인삼공사(고양체육관·이상 17시)
△여자농구= 신한은행-삼성생명(18시·인천도원체육관)
△프로배구= KB손해보험-대한항공(14시·의정부체육관) 한국도로공사-GS칼텍스(16시·김천체육관)
△테니스= 하나은행 코리아오픈(올림픽공원 실내코트)
△씨름= 위더스제약 문경왕중왕전(10시50분·문경체육관)
△볼링= 스톰·도미노피자컵 오픈대회(9시·안산 더킹볼 볼링경기장)
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