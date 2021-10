프로농구 서울 SK는 2021-2022시즌 슬로건을 'Jump Up, Cheer Up, Never Give Up(점프 업, 치어 업, 네버 기브 업)'으로 정하고 5일 로고와 포스터를 공개했다.SK 구단은 "지난 시즌보다 좋은 성적을 위해 전력을 '점프 업'하고, 선수와 팬 모두 즐겁고 재미있는 농구를 위해 '치어 업'하며, 어떤 고난과 위기가 와도 절대 포기하지 않는 '네버 기브 업'으로 이번 시즌엔 팬들과 봄 농구를 한다는 의미를 담았다"고 설명했다.지난달 MG새마을금고 KBL 컵대회에서 신임 전희철 감독의 지휘 속에 우승을 차지한 SK는 9일 오후 2시 고양 오리온과의 원정으로 시즌 첫 경기를 치른다.11일 오후 6시부터는 잠실학생체육관에서 서울 삼성과의 'S더비'로 홈 개막전에 나선다.홈 개막전에선 전희철 감독의 선임 축하 행사와 인사로 개막식이 열리며, 경기 중에는 출전하지 않는 양 팀 선수가 온라인 편파 중계를 하는 등 다양한 행사가 마련된다./연합뉴스