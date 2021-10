KBO, 프로야구 10개 구단 활약상 담은 '보이는 컬러링' 출시

KBO가 프로야구 10개 구단 대표 선수들의 활약상과 세리머니 모습을 담은 V컬러링(보이는 컬러링) 영상 콘텐츠 10편을 출시했다.KBO는 10일 V컬러링 출시 소식을 알리며 "편당 30초 분량으로 영상 콘텐츠를 제작했다"고 밝혔다.NC를 위하여, 승리의 두산, 승리를 향해 비상하라(kt), 무적의 LG, 하늘 끝까지(키움), 최강 KIA 타이거즈, 승리를 외치자(롯데), 승리의 라이온즈(삼성), WE ARE THE LANDERS(SSG), 영원한 챔프(한화) 등 각 구단의 대표 응원곡을 V컬러링 배경음악으로 사용한다./연합뉴스