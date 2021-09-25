◆25일(토)
△프로야구= 한화-두산(잠실) 롯데-키움(고척) LG-kt(수원) SSG-KIA(광주) NC-삼성(대구·이상 17시)
△프로축구= 포항-제주(14시·포항스틸야드) 울산-광주(16시30분·문수축구경기장) 전북-인천(전주월드컵경기장) 대구-수원FC(DGB대구은행파크·이상 19시)
△골프= KLPGA 투어 엘크루-TV조선 프로 셀러브리티(안산 아일랜드CC)
△프로축구2부= 부천-경남(13시30분·부천종합운동장) 안산-안양(16시·안산와스타디움)
△테니스= 제6회 배준영배 전국여자주니어대회(양구테니스파크)
△컬링= 회장배전국대회(9시·의성컬링센터)
/연합뉴스
△프로야구= 한화-두산(잠실) 롯데-키움(고척) LG-kt(수원) SSG-KIA(광주) NC-삼성(대구·이상 17시)
△프로축구= 포항-제주(14시·포항스틸야드) 울산-광주(16시30분·문수축구경기장) 전북-인천(전주월드컵경기장) 대구-수원FC(DGB대구은행파크·이상 19시)
△골프= KLPGA 투어 엘크루-TV조선 프로 셀러브리티(안산 아일랜드CC)
△프로축구2부= 부천-경남(13시30분·부천종합운동장) 안산-안양(16시·안산와스타디움)
△테니스= 제6회 배준영배 전국여자주니어대회(양구테니스파크)
△컬링= 회장배전국대회(9시·의성컬링센터)
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