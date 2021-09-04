◆4일(토)
△프로야구= kt-LG(잠실) SSG-키움(고척) KIA-한화(대전) 두산-삼성(대구) 롯데-NC(창원·이상 17시)
△프로축구= 성남-대구(19시·탄천종합운동장)
△골프= KPGA 코리안투어 비즈플레이 전자신문 오픈(나주 해피니스CC)
KLPGA 투어 KG·이데일리 레이디스 오픈(용인 써닝포인트CC)
△프로축구2부= 부산-대전(13시30분·부산구덕운동장) 충남아산-안양(16시·아산이순신경기장) 김천-서울E(18시30분·김천종합운동장)
△농구= 대학 U-리그 플레이오프(13시·충주 건국대 글로컬캠퍼스)
△근대5종= 회장배 전국경기대회(7시30분·문경시 일대)
△카누= 제39회 전국선수권대회(9시·경남 고성군 대가저수지 일원)
/연합뉴스
△프로야구= kt-LG(잠실) SSG-키움(고척) KIA-한화(대전) 두산-삼성(대구) 롯데-NC(창원·이상 17시)
△프로축구= 성남-대구(19시·탄천종합운동장)
△골프= KPGA 코리안투어 비즈플레이 전자신문 오픈(나주 해피니스CC)
KLPGA 투어 KG·이데일리 레이디스 오픈(용인 써닝포인트CC)
△프로축구2부= 부산-대전(13시30분·부산구덕운동장) 충남아산-안양(16시·아산이순신경기장) 김천-서울E(18시30분·김천종합운동장)
△농구= 대학 U-리그 플레이오프(13시·충주 건국대 글로컬캠퍼스)
△근대5종= 회장배 전국경기대회(7시30분·문경시 일대)
△카누= 제39회 전국선수권대회(9시·경남 고성군 대가저수지 일원)
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