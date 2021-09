컴투스, 'SWC2021' 공식 테마곡 'NEXT UP' 뮤직비디오 공개

컴투스(대표 송재준,이주환)는 글로벌e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십2021'(이하SWC2021)의 지역컵을 앞두고 대회 공식 테마곡인 'NEXT UP' 뮤직 비디오를 공개했다고2일 밝혔다.



'SWC2021'의 공식 테마곡 'NEXT UP'은 대회에 참가한 선수들의 투지와 승리를 향한 자신감을 모티브로 제작됐다.힙합씬이 주목하는 얼터너티브K팝 그룹 바밍타이거의 래퍼 오메가사피엔이 곡 작업에 참여해 흥미진진하고 독특한 비트 위로 파워풀한 랩과 경쾌한 리듬을 덧입혀 본격 레이스에 오른 대회 분위기를 더욱 뜨겁게 달군다.



뮤직 비디오는 아메리카컵(불 속성),아시아퍼시픽컵(바람 속성),유럽컵(물 속성)등 각 지역컵을 대표하는 세 힙합 댄서들의 역동적인 춤 배틀과 화려한 그래픽으로 'SWC2021'을 강렬하게 담아냈다.



해당 영상은 '서머너즈 워'e스포츠 공식 유튜브 채널을 통해 공개됐으며,아메리카컵부터 시작되는 지역컵과 월드 파이널까지 대회 전반에 걸쳐 관객들에게 선보이며 경기 몰입도를 한층 높여줄 예정이다.



뮤직비디오와 더불어 공식 테마곡 'NEXT UP'도 멜론,지니뮤직, FLO,애플뮤직,아마존,스포티파이,유튜브 아트 트랙,텐센트 뮤직,라인 뮤직 등 국내외19개 주요 음원 사이트를 통해 전 세계에 공개됐다.



한편 올해로5년 연속 개최되고 있는 '서머너즈 워' 글로벌e스포츠 대회 'SWC2021'은 전 세계를 대상으로 성황리에 펼쳐지고 있다.지난7월부터 진행된 지역 예선을 통해 각 지역컵에 출전할 선수 선발을 모두 완료했으며, 9월13일 아메리카컵, 10월2일 아시아퍼시픽컵, 10월23일 유럽컵을 진행하고11월13일 월드 파이널로 세계 최강자를 선발한다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자