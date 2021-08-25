◆25일(수)
△프로야구= 삼성-LG(잠실) 한화-키움(고척) SSG-kt(수원) 롯데-KIA(광주) 두산-NC(창원·이상 18시30분)
△프로축구= 전북-포항(19시·전주월드컵경기장) 서울-울산(서울월드컵경기장) 인천-대구(인천축구전용경기장·이상 19시30분) 수원-수원FC(20시·수원월드컵경기장)
△프로배구= KOVO컵 여자부 한국도로공사-GS칼텍스(15시30분) IBK기업은행-흥국생명(19시·이상 의정부체육관)
△골프= 제25회 매경솔라고배 아마추어선수권대회(태안 솔라고컨트리클럽)
△하키= 제35회 대통령기 전국대회(9시·동해썬라이즈하키경기장)
/연합뉴스
△프로야구= 삼성-LG(잠실) 한화-키움(고척) SSG-kt(수원) 롯데-KIA(광주) 두산-NC(창원·이상 18시30분)
△프로축구= 전북-포항(19시·전주월드컵경기장) 서울-울산(서울월드컵경기장) 인천-대구(인천축구전용경기장·이상 19시30분) 수원-수원FC(20시·수원월드컵경기장)
△프로배구= KOVO컵 여자부 한국도로공사-GS칼텍스(15시30분) IBK기업은행-흥국생명(19시·이상 의정부체육관)
△골프= 제25회 매경솔라고배 아마추어선수권대회(태안 솔라고컨트리클럽)
△하키= 제35회 대통령기 전국대회(9시·동해썬라이즈하키경기장)
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