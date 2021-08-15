◆15일(일)
△프로야구= 롯데-LG(잠실) 두산-키움(고척) KIA-SSG(인천) 삼성-kt(수원) NC-한화(대전·이상 17시)
△프로축구= 전북-서울(18시·전주월드컵경기장) 포항-수원FC(19시·포항 스틸야드) 광주-인천(20시·광주축구전용구장)
△프로배구= KOVO컵 프로대회 남자부 상무-KB손해보험(14시) 대한항공-우리카드(16시·이상 의정부체육관)
△골프= KPGA 선수권대회(양산 에이원CC)
대유위니아 MBN 여자오픈(포천 대유몽베르CC)
△프로축구2부= 안산-대전(안산와스타디움) 충남아산-김천(이순신종합운동장·이상 19시)
/연합뉴스
△프로야구= 롯데-LG(잠실) 두산-키움(고척) KIA-SSG(인천) 삼성-kt(수원) NC-한화(대전·이상 17시)
△프로축구= 전북-서울(18시·전주월드컵경기장) 포항-수원FC(19시·포항 스틸야드) 광주-인천(20시·광주축구전용구장)
△프로배구= KOVO컵 프로대회 남자부 상무-KB손해보험(14시) 대한항공-우리카드(16시·이상 의정부체육관)
△골프= KPGA 선수권대회(양산 에이원CC)
대유위니아 MBN 여자오픈(포천 대유몽베르CC)
△프로축구2부= 안산-대전(안산와스타디움) 충남아산-김천(이순신종합운동장·이상 19시)
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