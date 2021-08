'와일드 리프트' 한중전 진행…LCK-LPL 맞대결

'리그 오브 레전드' 월드 챔피언십 우승컵을8년 동안 나눠 가지면서LoL e스포츠의 양대 산맥을 형성하고 있는 한국(LCK)과 중국(LPL)이 모바일 게임'리그 오브 레전드:와일드 리프트(와일드 리프트)'로 맞대결을 펼친다.



라이엇 게임즈는 '와일드 리프트'e스포츠의 시작을 기념해 한국과 중국을 대표하는 선수들이 참가하는'2021와일드 리프트 라이벌즈LCK VS LPL인비테이셔널(2021 Wild Rift Rivals: LCK vs. LPL Invitational)'을11일부터14일까지 온라인으로 진행한다고 밝혔다.



라이엇 게임즈는LoL e스포츠를 주도하고 있는 한국과 중국의 대결인 이번 인비테이셔널 쇼매치를 통해 '와일드 리프트'e스포츠의 시동을 알리는 것은 물론,인기몰이에 나선다.



'와일드 리프트 라이벌즈 한중전 인비테이셔널'은 두 가지 포맷으로 구성되어 있다.'리그 오브 레전드' 프로 선수로 활동하면서 전 세계적인 인기를 얻은 레전드 선수들이 대결을 펼치는 이벤트 형식의 레전드 매치와 한국과 중국의 '와일드 리프트'e스포츠 대표팀이 맞붙는 메인이벤트로 나뉘어 진행된다.



개막일인11일 열리는 레전드 매치에는LCK대표로'매드라이프'홍민기, '캡틴잭'강형우, '갱맘'이창석, '헬리오스'신동진, '플레임'이호종이 나서며LPL대표로는'Moyu'시옹후이동, 'LoveLing'인 레, 'Misaya'유징시, 'PiPiXuan'피샤오슈안, 'CoLiN'카오하이가 출전한다.레전드 매치는5전3선승제로 진행된다.



메인이벤트인LCK와LPL프로팀 간의 대결은11일부터13일까지 본선을 진행하며14일에는 결승전이 펼쳐진다. LCK대표로는 와일드 리프트 팀을 창단한KT롤스터와T1,리브 샌드박스가 출전하며LPL대표로는7월31일 마무리된 자체 선발전을 통과한 에드워드 게이밍(EDward Gaming),비리비리 게이밍(Bilibili Gaming),오마이갓(Oh My God)이 나선다.



본선은 총3개의 라운드로 진행된다.라운드마다 모든LCK팀들이 출전,대진 상대로 결정된LPL팀과3전2선승에 한 경기를 치른다.총3개의 경기 중2개 이상 승리한 지역이 해당 라운드를 최종 승리하는 방식이다. 11일부터13일까지 세 라운드를 진행해 많은 라운드를 가져가는 팀에게는 결승 첫 경기 카운터 픽 권한이 주어진다.



14일 열리는 결승전은 소위 '도장 깨기'라고 불리는 승자 연전 방식으로 진행된다.본선 패배 지역에서 첫 경기 출전팀을 먼저 공개하며 본선 승리 지역은 확인 후 합의 하에 첫 경기 출전팀 카운터 픽을 진행할 수 있다. 2경기부터는 전 경기 패배 지역에서 합의 하에 출전팀을 선정해 경기를 치른다. 5전3선승제로 진행되는 결승전에서는 올킬이나 역올킬 등 흥미로운 양상이 나올 수 있어 팬들의 관심이 고조될 전망이다.



메인 이벤트의 상금은9만 달러(한화 약1억 원)이며 우승한 지역에게는 팀당2만 달러(한화 약2,270만 원)씩,패한 지역에게는 팀당1만 달러(한화 약1,130만 원)씩 주어진다.



이번 대회에 참가하는 한국 선수들은 서울 송파구 잠실동에 위치한 아프리카 콜로세움에서 중국과 원격으로 대결을 펼친다.코로나19재확산으로 인해 관중 없이 진행한다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자