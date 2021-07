[올림픽] "당신과 함께"…호주 맥커운, 돌아가신 아버지 위한 '금빛 역영'

특별취재단 = 투병 끝에 세상을 떠난 아버지를 마음에 품고 뛴 호주의 수영선수 케일리 맥커운(20)이 영전에 금메달을 바치게 됐다.맥커운은 27일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2020 도쿄올림픽 여자 100m 배영에서 자신의 세계 신기록보다 0.02초 늦은 57초47의 올림픽 신기록으로 금메달을 획득했다.그의 발등에는 '당신과 언제나 함께하겠다'(I'll always be with you)라는 문신이 새겨져 있다.지난해 8월 뇌암과 싸우다 돌아가신 아버지를 기억하기 위한 것으로, 매번 출발선에서 배영을 시작하기 전 이를 보며 아버지를 떠올린다.호주 폭스스포츠에 따르면 맥커운은 "'함께 한다'는 문구를 보는 건 멋진 일이다.나는 아버지가 늘 나와 함께 한다는 것을 알고, 그 점이 몹시 소중하다"고 말했다.신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 올림픽이 1년 연기되면서 아버지는 딸이 정상에 오르는 것을 보지 못했다.하지만 맥커운은 오히려 올림픽 연기가 전화위복이 됐다고 한다.맥커운은 "화학요법과 방사선 치료를 받으면서도 우리 가족은 매우 긍정적이었고 매일 매일을 받아들였다.그런데 지난해 이맘때쯤에는 상황이 정말 악화하기 시작했다"고 당시를 떠올렸다.그는 "아버지가 고통스러워하는 걸 보며 어린 어른이 되어가는 건 힘든 일이었다"면서도 "그러나 그 일로 더 동기부여가 됐다.병원에 누워있는 아버지를 보며 내가 건강하게 살아 있다는 게 얼마나 행운인지 깨달았다.내가 열심히 하지 않는다면 아버지가 실망하실 걸 알았고, 그래서 하루도 당연히 여기지 않게 됐다"고 설명했다.아버지의 자랑이 되고 싶었다는 그는 도쿄에서 '금빛 역영'을 펼쳤다.맥커운은 "아버지는 여러 방면에서 내게 큰 영감을 주신다"며 "그가 나와 함께 있다는 걸 알기 때문에 마지막 50m를 남기고는 '아빠, 선을 넘을 수 있게 도와주세요'라고 하기도 한다"고 전했다.속이 깊은 딸이지만, 맥커운은 메달 획득 후 생기 넘치는 모습으로 '돌발 사고'를 내기도 했다.신이 난 그는 경기 뒤 방송사 인터뷰에서 가족들에게 하고 싶은 말이 있는지 묻자 자신도 모르게 욕설이 섞인 환호를 내뱉었고, 놀란 듯 입을 가렸다.그의 어머니는 현지 언론에 "나중에 딸에게 한마디 해야겠다"고 전했으나, 맥커운은 "혼이 나지는 않을 것"이라고 말했다./연합뉴스